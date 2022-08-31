العدد يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات لـ 1162 وفاة في باكستان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1162 حالة وفاة، بسبب الأمطار الموسمية التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن 1162 شخصًا، بينهم 384 طفلاً و231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو، متوقعة أن تزداد الأعداد في الأيام المقبلة.

وأضافت أن أكثر من 33 مليون شخص، تضرروا في نحو 116 من أصل 160 منطقة إدارية في باكستان من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.

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وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص حاليًا، يعيشون بدون غذاء ومياه نظيفة ومأوى وأدوية أساسية، حيث غمرت الفيضانات أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم وغيرها من المحاصيل المهمة.

في الوقت نفسه، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة الذي من المقرر أن يزور باكستان الأسبوع المقبل نداءً عاجلًا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان، مؤكدًا أن الأمم المتحدة أطلقت خطة طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على التعامل مع الفيضانات المدمِّرة.

فيما طالب رئيس الوزراء شهباز شريف، المجتمع الدولي بعدم ترك دولة مثل باكستان وشعبها المنكوب، تحت رحمة تغير المناخ.