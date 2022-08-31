آخر التطورات.. الجيش الأوكراني يجبر القوات الروسية على التراجع في الجنوب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الاستخبارات البريطانية، أن هجمات الجيش الأوكراني أجبرت القوات الروسية على التراجع في جنوب أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني خلال لقاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك مخاطر انفجارات محتملة في محطة زابوروجيا النووية، مؤكدًا انه يجب نزع السلاح من محطة زابوروجيا وإعادتها لسيطرة أوكرانيا.

وأكدت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا نقلت 5000 عنصر من مجموعة فاجنر إلى خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنها توقع أن تتلاعب روسيا بنتائج الاستفتاء على الانضمام إليها بالمناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

فيما أعربت مجموعة السبع، عن قلقها البالغ إزاء التهديد الخطير لاستمرار سيطرة القوات الروسية على المنشآت النووية الأوكرانية، لافتة إلى أن محاولات روسيا فصل محطة زابوروجيا النووية عن شبكة الطاقة الأوكرانية غير مقبولة.

على صعيد آخر، طالب رئيس وزراء ليتوانيا دول أوروبا بضرورة ربط شبكات الكهرباء المحلية بالشبكة الأوروبية للاستغناء عن الطاقة الروسية.

في الوقت نفسه أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا تحتاج إلى تعاون إقليمي لتعزيز إنتاج طاقة الرياح لوقف الاعتماد على الوقود الروسي.