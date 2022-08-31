الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. تايوان تتوعد الصين وتهدد بـ”هجوم مضاد” في هذه الحالة
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عاجل.. تايوان تتوعد الصين وتهدد بـ”هجوم مضاد” في هذه الحالة

عاجل.. تايوان تتوعد الصين وتهدد بـ”هجوم مضاد” في هذه الحالة
٠٩:٤٥:٠١ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت تايوان إنها تستطيع تنفيذ هجوم مضاد على الصين، في حالة محاولة بكين دخول الأراضي التايوانية.

وأجرت بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايبه.

من جانبهم، قال مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية “عالية الكثافة” قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين “بحرًا داخليًا” تابعًا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة، حسب “العربية”.

وقال لين وين هوانج، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط: “بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي البالغ 12 ميلاً بحريًا، سيمارس الجيش الوطني الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء”.

 

الكلمات الدلالية:
الجيش الصيني الصين بكين تايوان زيارة بيلوسي

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