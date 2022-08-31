الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
٠٩:٣٩:٥٤ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في مكة والمدينة وحفر الباطن، و43 درجة في الدمام والأحساء ورفحاء والعلا، بينما تصل 42 درجة في تبوك وبريدة وعرعر وسكاكا وينبع، و41 درجة في وادي الدواسر والقريات والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 31 درجة مئوية.

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“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الرياض المدينة حالة الطقس حفر الباطن درجات الحرارة مكة

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