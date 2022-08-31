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وزير العدل للقضاة: عليكم بالحياد والموضوعية والوصول إلى العدالة للمتقاضين
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وزير العدل للقضاة: عليكم بالحياد والموضوعية والوصول إلى العدالة للمتقاضين

وزير العدل للقضاة: عليكم بالحياد والموضوعية والوصول إلى العدالة للمتقاضين
٠٩:١٦:٠٠ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن أفضل ما يجده المتقاضي أمام القضاة هو تحقيق العدالة له، وشعوره أن القاضي يتسم بالحياد والموضوعية والبعد عن هوى النفس.

وقال الصمعاني، خلال لقائه أمس بالقضاة الموجهين حديثًا في المحاكم، إن أفضل ما يقدمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أفراد المنظومة العدلية هو خدمة المستفيدين، وإنصافهم بالعمل القضائي، والوصول إلى العدالة للمتقاضين بدون أن يتضرر منها أحد سواءً المدعي أو المدعى عليه في ممارسة إجراءاته، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأكد الصمعاني على أهمية الحكم الابتدائي وضرورة الاعتناء به، وقال إنه بعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد خرج بصورة نهائية بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقًا في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة.

وأشار الصمعاني إلى التحديات والصعوبات التي تواجه العمل القضائي، مؤكدًا على ضرورة التزام القاضي بالأولويات والواجبات المنوطة به، لأن مهمة القاضي في الأساس هي الواقع، والخطأ في الواقع ينتج عنه الخطأ في تطبيق القانون.

وشدد وزير العدل على أن أول واجب على القاضي هو حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله، متابعًا أن القاضي عليه تطبيق الإجراءات النظامية واللائحية على القضايا كافة، بدون أي تفاوت في ذلك.

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الكلمات الدلالية:
الإنصاف الحياد العدالة القضاء القضاة هوى النفس وزير العدل

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