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بالخطوات.. رفع مباشرة معلم بعد حركة النقل الداخلي والخارجي في نظام فارس
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بالخطوات.. رفع مباشرة معلم بعد حركة النقل الداخلي والخارجي في نظام فارس

بالخطوات.. رفع مباشرة معلم بعد حركة النقل الداخلي والخارجي في نظام فارس
٠٩:٠٨:٤٣ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب البوابة التعليمية، أن هناك عددًا من الخطوات لرفع مباشرة معلم بعد حركة النقل الداخلي والخارجي في نظام فارس.

وأوضحت “البوابة التعليمية”، على حسابها في “تويتر”، أن خطوات رفع مباشرة معلم بعد حركة النقل الداخلي والخارجي، تكون على النحو التالي:

1 – تسجيل الدخول على الصفحة الشخصية على نظام فارس من حساب مدير المدرسة.

2 – الضغط على المستكشف” تجده أعلى يمين الصفحة”.

3 – الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للمدير.

4 – الضغط على قرارات حركة نقل المعلمين.

5 – الضغط على تقديم طلب مباشرة لمعلم.

6 – الضغط على زر إجراء أمام اسم المعلم المنقول.

7 – اضغط على زر إضافة.

8 – اختيار قرار النقل العام 1444هـ، من القائمة المنسدلة الخاصة بطلب المباشرة بسبب.

9 – اختيار تاريخ المباشرة من القائمة المنسدلة.

10 – الضغط على زر تطبيق ثم التالي ثم تنفيذ.

وأشارت البوابة، إلى أنه في حالة عدم ظهور اسم المعلم، يتم الانتظار حتى تنعكس بيانات النقل من نظام نور إلى نظام فارس، مؤكدة أن هذه الخطوات لا تشمل حركة النقل الانفرادية والنقل للظروف الخاصة.

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الكلمات الدلالية:
البوابة التعليمية حركة النقل رفع مباشرة معلم نظام فارس نظام نور

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