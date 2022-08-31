عاجل .. وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم

تواصل – وكالات الأنباء

أفادت قناة الحرة في نبأ عاجل لها منذ قليل بوقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

واعتبارًا من غدٍ الخميس ستتوقف إمدادات الغاز الروسي عن مجموعة “إنجي” الفرنسية.

وعللت مجموعة غازبروم الروسية، تعليق شحناتها بالكامل من الغاز لمجموعة “إنجي” الفرنسية بسبب عدم سداد الأخيرة لكامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان نشرته على حسابها في تلجرام: إن “غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2022 إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات”.

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