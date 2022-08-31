الدفاع المدني يُخمد حريقًا هائلًا بعقارين في عرعر

تواصل – فريق التحرير

سيطرت فرق الدفاع المدني في منطقة الحدود الشمالية، على حريق هائل اندلع في عقارين بمدينة عرعر، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين السكان.

وأظهرت مقاطع مصورة بوضوح تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب بشكل كثيف قبل أن تتدخل فرق الحماية المدنية وتتمكن من إخماده في وقت لاحق.

وكان الحريق قد نشب في عقارين مجاورين في حي المساعدية بالقرب من مسجد الأمير عبد الله بن مساعد في مدينة عرعر.

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