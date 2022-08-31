بالفيديو.. “الخثلان” يوضح معيار التفاضل بين البشر في الإسلام

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه ليس هناك في الإسلام معيار للتفاضل بين البشر إلا معيار واحد، وهو التقوى.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المعيار الوحيد للتفاضل بين البشر عند الله تعالى هو التقوى، لقول الله عز وجل: ” إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، فالمعيار هو التقوى وما عدا ذلك ليس له قيمة.

وأضاف أنه لا يوجد عند الله معيار للتفاضل بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، ولا بأي معيار آخر غير تقوى الله تبارك وتعالى، لافتًا إلى أنه ليس في كتاب الله آية واحدة، مُدح فيها أحد بنسبه، ولا ذُم أحد بنسبه، وإنما المدح بالإيمان والتقوى، والذم بالكفر والعصيان.

وأشار إلى أنه قد جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ” من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، وكما قال عليه الصلاة والسلام: “إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”.