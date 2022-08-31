الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح معيار التفاضل بين البشر في الإسلام
كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها
خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة
“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق
لضبط التركيبة السكانية بالكويت .. 7 مخالفات تؤدي للإبعاد الفوري للوافدين
ألمانيا وروسيا وجها لوجه.. والسبب حملة إعلامية مضللة

أحدث الأخبار

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح معيار التفاضل بين البشر في الإسلام

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح معيار التفاضل بين البشر في الإسلام
٠٨:١١:٥٧ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه ليس هناك في الإسلام معيار للتفاضل بين البشر إلا معيار واحد، وهو التقوى.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المعيار الوحيد للتفاضل بين البشر عند الله تعالى هو التقوى، لقول الله عز وجل: ” إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، فالمعيار هو التقوى وما عدا ذلك ليس له قيمة.

وأضاف أنه لا يوجد عند الله معيار للتفاضل بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، ولا بأي معيار آخر غير تقوى الله تبارك وتعالى، لافتًا إلى أنه ليس في كتاب الله آية واحدة، مُدح فيها أحد بنسبه، ولا ذُم أحد بنسبه، وإنما المدح بالإيمان والتقوى، والذم بالكفر والعصيان.

وأشار إلى أنه قد جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ” من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، وكما قال عليه الصلاة والسلام: “إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”.

 

الكلمات الدلالية:
التفاضل بين البشر التقوى الخثلان تقوى الله

مواد ذات صلة

المزيد
عمود إنارة يُحوِّل سيارتهم إلى ركام.. وفاة 3 أشقاء في حادث شنيع بالباحة

عمود إنارة يُحوِّل سيارتهم إلى ركام.. وفاة 3 أشقاء في حادث شنيع بالباحة

منذ 7 سنوات
تعليق الدراسة في عدد من مدارس محافظة الخرج غداً

تعليق الدراسة في عدد من مدارس محافظة الخرج غداً

منذ 6 سنوات
دراسة تكشف حقيقة وقاية فيتامين «C» من نزلات البرد

دراسة تكشف حقيقة وقاية فيتامين «C» من نزلات البرد

منذ 6 سنوات
«مكافحة المخدرات»: التعليم صمام أمان ضد الإدمان

«مكافحة المخدرات»: التعليم صمام أمان ضد الإدمان

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *