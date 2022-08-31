الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها
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كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها

كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها
٠٧:٤٦:٢٦ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها قررت إلغاء شرط الفحص المسبق لفيروس كورونا بالنسبة للقادمين إليها.

وحسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، فإن السلطات أوضحت أنها ألغت إلزامية فرض إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا على المسافرين قبل دخولهم البلاد، وذلك بدءًا من يوم السبت.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، رفعت كوريا الجنوبية معظم قيودها المفروضة فيما يتعلق بالوباء، لكنها أبقت على بعض أكثر التدابير الحدودية صرامة، فارضة على المسافرين القادمين إليها تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس يتم إجراؤه قبل المغادرة.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبعد تجاوزه 180 ألفًا في منتصف الشهر الجاري، فإن عدد إصابات كورونا اليومية في البلاد، بقارب الـ 100 ألف خلال الأسابيع الماضية.

وقبل أيام، سجلت كوريا الجنوبية 112901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونًا و273 ألفًا و11 حالة.

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفًا و191 حالة.

الكلمات الدلالية:
الفحص المسبق فيروس كورونا كوريا الجنوبية مكافحة الأمراض

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