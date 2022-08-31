الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة
“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق
لضبط التركيبة السكانية بالكويت .. 7 مخالفات تؤدي للإبعاد الفوري للوافدين
ألمانيا وروسيا وجها لوجه.. والسبب حملة إعلامية مضللة
بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير
أهمها «تحسين الذاكرة ونضارة الجلد».. 5 فوائد مذهلة لشرب الماء

أحدث الأخبار

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة
٠٧:٣٤:١١ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار رخصة حرفية جديدة، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الخدمة تهدف إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة، وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي، عبر عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.

2 – اختيار خدمة الترخيص الحرفي.

3 – التحقق من رقم الجوال.

4 – تحديد مقدم الطلب “عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض”.

5 – التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.

6 – عرض بيانات المستخدم.

7 – التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.

8 – إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

9 – إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

10 – طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

* المتطلبات:

1 – أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.

2 – أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي.

3 – استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات للحصول على أرض وقرض صناعي

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطلاب

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية

 

 

 

الكلمات الدلالية:
إصدار رخصة خدمة اليوم رخصة حرفية وزارة الشؤون البلدية

مواد ذات صلة

المزيد
تبوك.. شاب يوقف السيارات لتمكين امرأة من عبور طريق سريع (فيديو)

تبوك.. شاب يوقف السيارات لتمكين امرأة من عبور طريق سريع (فيديو)

منذ 6 سنوات
بالصور.. فلبيني غير مسلم يتطوع في مخيم رمضاني بالشرقية

بالصور.. فلبيني غير مسلم يتطوع في مخيم رمضاني بالشرقية

منذ 7 سنوات
مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه

مواطنة تحذر: البلاستيك يتفاعل مع الزنجبيل المبشور عند تخزينه

منذ 6 سنوات
«نزاهة» في تقرير للمقام السامي: شبهات فساد في بعض مشاريع تصريف السيول

«نزاهة» في تقرير للمقام السامي: شبهات فساد في بعض مشاريع تصريف السيول

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *