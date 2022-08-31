خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار رخصة حرفية جديدة، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الخدمة تهدف إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة، وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي، عبر عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.

2 – اختيار خدمة الترخيص الحرفي.

3 – التحقق من رقم الجوال.

4 – تحديد مقدم الطلب “عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض”.

5 – التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.

6 – عرض بيانات المستخدم.

7 – التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.

8 – إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

9 – إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

10 – طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

* المتطلبات:

1 – أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.

2 – أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي.

3 – استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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