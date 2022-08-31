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“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢١:٤٠ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

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«الأرصاد»: أمطار رعدية ونشاط الرياح على جازان حتى هذه الساعة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كما أصدر المركز تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات المقبلة، متوقعًا استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتشمل، “منطقة جازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”، مشيرًا إلى أن الحالة تنتهي -بمشيئة الله- في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

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أمطار رعدية الأرصاد الغبار جازان حالة الطقس رياح نشطة عسير

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