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ألمانيا وروسيا وجها لوجه.. والسبب حملة إعلامية مضللة
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دولي

ألمانيا وروسيا وجها لوجه.. والسبب حملة إعلامية مضللة

ألمانيا وروسيا وجها لوجه.. والسبب حملة إعلامية مضللة
٠٢:٥٧:٢٦ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها بشأن مواقع تنشر معلومات مضللة ومؤيدة لروسيا؛ فيما أفادت نقابة الصحفيين الألمانية بأن الهدف هو “زعزعة استقرار المجتمع الألماني”.

من جانبه قال متحدث باسم الوزارة أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “تلقينا بقلق معلومات حول وجود مواقع إلكترونية تبدو حقيقية لكنها مزيفة (في الواقع) ويجري ربطها بمواقع إخبارية راسخة عن طريق حسابات مزيفة في منصات تواصل اجتماعي بعينها”.

وأوضح المتحدث أن هذه المواقع يتم عليها اختلاق أخبار ونشر مقاطع فيديو مزيفة “وتهدف هذه الأعمال إلى تقويض الثقة في الساسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية”.

وأشار إلى أن ذلك مثال على “حجم الدعاية المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة في ألمانيا”.

وكانت القناة الثانية للتلفزيون الألماني أبلغت منذ فترة عن العديد من المواقع الإخبارية المزيفة، التي بدت وكأنها حقيقية بشكل مخادع وتقوم بنشر “أخبار مزيفة” مشيرة إلى أن محتوى تلك الأخبار غالبا ما يكون مؤيدًا لروسيا ومعاديا لأوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أخبار مضللة ألمانيا وروسيا حرب أوكرانيا فيديوهات مزيفة معلومات كاذبة

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