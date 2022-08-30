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بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير
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بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير

بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير
٠٢:٤٥:٤٠ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، في بيان لها عبر “تويتر”، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
أمير عسير دار التربية عسير لجنة تحقيق

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