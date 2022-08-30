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«الأرصاد»: أمطار رعدية ونشاط الرياح على جازان حتى هذه الساعة
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محليات

«الأرصاد»: أمطار رعدية ونشاط الرياح على جازان حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: أمطار رعدية ونشاط الرياح على جازان حتى هذه الساعة
٠٢:٣٩:٣٢ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة: (منطقة جازان – الحرث ـ الدائر ـ الريث ـ العارضة ـ العيدابي ـ الفطيحة ـ فيفا ـ هروب).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

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أمطار رعدية الوطني للأرصاد حالة الطقس منطقة جازان نشاط في الرياح السطحية

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