«الأرصاد»: أمطار رعدية ونشاط الرياح على جازان حتى هذه الساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة: (منطقة جازان – الحرث ـ الدائر ـ الريث ـ العارضة ـ العيدابي ـ الفطيحة ـ فيفا ـ هروب).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.