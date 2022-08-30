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أهمها «تحسين الذاكرة ونضارة الجلد».. 5 فوائد مذهلة لشرب الماء
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صحة

أهمها «تحسين الذاكرة ونضارة الجلد».. 5 فوائد مذهلة لشرب الماء

أهمها «تحسين الذاكرة ونضارة الجلد».. 5 فوائد مذهلة لشرب الماء
٠٢:٤٣:٠٢ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على أهمية شرب الماء بانتظام.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تنس نفسك! (تعود بعد كل صلاة تشرب كوبا)”.

وأضاف الخضيري “إشرب ماء كثير حتى لا يكون البول أصفر اللون أبداً، موضحا أن اصفرار البول أحد علامات الجفاف ونقص الماء للجسم)”.

وعن فوائد شرب الماء قال الخضيري، إن شرب الماء يساعد على التالي:

– تقليل تهيج القولون

– تحسين الذاكرة

– يدعم نضارة الجلد

– يساعد على الهضم

– يمنع الإمساك

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