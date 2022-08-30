مصفاة أرامكو (ساسرف) تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الشرقية

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أعلنت شركة مصفاة ارامكو (ساسرف) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ لحملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مشغل/ عامل

المؤهلات والخبرات:

ـ حاصل على شهادة الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها.

ـ لا يُشترط الخبرة السابقة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)