مصفاة أرامكو (ساسرف) تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الشرقية
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة مصفاة ارامكو (ساسرف) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ لحملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ مشغل/ عامل
المؤهلات والخبرات:
ـ حاصل على شهادة الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها.
ـ لا يُشترط الخبرة السابقة.
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)