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مصفاة أرامكو (ساسرف) تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الشرقية
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فرص

مصفاة أرامكو (ساسرف) تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الشرقية

مصفاة أرامكو (ساسرف) تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الشرقية
٠٢:٢١:٤٢ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة ارامكو (ساسرف) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ لحملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مشغل/ عامل

المؤهلات والخبرات:

ـ حاصل على شهادة الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها.
ـ لا يُشترط الخبرة السابقة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
الهندسة الكيميائية ساسرف مصفاة أرامكو وظائف شاغرة

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