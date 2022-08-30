بعد صدمة حرمانها من الغاز الروسي.. أزمة جديدة تضرب فرنسا

تواصل ـ فريق التحرير:

تواجه فرنسا هذا الصيف جفافا غير مسبوق؛ أدى إلى شحّ في الأعشاب في جبال الألب ما دفع بأصحاب المواشي إلى النزول من المراعي الجبلية قبل شهر من الموعد المألوف، وهو ما انعكس أثره على إنتاج الأجبان الفرنسية الشهيرة.

وبسبب الجفاف؛ باتت الأبقار تدرّ كميّات أقل من الحليب الذي فقد من دسمه المعهود؛ فظواهر الجفاف وتغيّر المناخ أخافت صانعي الأجبان في منطقتي سافوا وأوت سافوا شرق فرنسا.

وانخفض إنتاج الحليب في فرنسا عموما بنسبة 15 % عن ما كان عليه العام الفائت؛ وعلى سبيل المثال فإنّ جبنة Reblochon تراجع إنتاجها بسبب التغيّر المناخي أي أنّ صانعيها يخسرون يوميا من إنتاج كلّ بقرة ما يوازي قالبا من الجبنة.

فيما بدأ عشرات مربّي الأبقار يخزّنون أعلافا لفصل الشتاء تحسّبا لأزمة نقص التّبن والمضاربة المتزايدة بفعل الحرب الروسيّة على أوكرانيا؛ وفق جمعية الأجبان التقليدية في جبال الألب.

كما تواجه فرنسا اعتبارا من الخميس القادم؛ توقف إمدادات الغاز الروسي عن مجموعة “إنجي” الفرنسية.

وعللت مجموعة غازبروم الروسية، تعليق شحناتها بالكامل من الغاز لمجموعة “إنجي” الفرنسية بسبب عدم سداد الأخيرة لكامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان نشرته على حسابها في تلجرام: إن “غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من الأول من سبتمبر 2022 إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات”.