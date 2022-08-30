«احسن الظن».. ما المقصود بقوله تعالى: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ»

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كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن معنى الظن في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ}.

جاء ذلك في تغريدة من الشيخ الخضير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جاء فيها: إذا عرفنَا معنى الظنَّ الاصطلاحيَّ، وهو: ما يحتمل النقيض المرجوح، فماذا عن قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46].

نقول: الظنُّ هنا في الآية عند أهل العلم بمعنى: اليقينِ والاعتقادِ الجازمِ، وإلا فمَن يشكُّ أو يتردَّدُ في لقاء الله، أو كانت عنده نسبةٌ ولو يسيرةً باحتمال أنه لا يلاقي ربَّه، فمِثْلُ هذا لا يصحُّ إيمانُه.