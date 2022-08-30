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«العمل في سن 18 عاما».. رسالة مهمة للشباب
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«العمل في سن 18 عاما».. رسالة مهمة للشباب

«العمل في سن 18 عاما».. رسالة مهمة للشباب
٠٢:٢٢:٥٥ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المستشار الأسري والتربوي د. عبدالله السلمان، رسالة مهمة للشباب في مقتبل العمر.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أيها الشاب عندما يصل عمرك لـ 18 فابحث عن عمل يدر عليك دخلاً يغطي احتياجاتك لا يتعارض مع إكمالك لتعليمك الجامعي”.

وأضاف “أما إذا كنت متخرجاً من الجامعة فبادر لأي فرصة عمل تتاح لك ولو لم تكن تتلاءم مع توقعاتك”.

وتابع المستشار الأسري عبدالله السلمان “بقاؤك أيها الشاب بدون عمل يضغط عليك وعلى والديك وقد تتعود على الخمول وينخفض تقديرك لذاتك ‼️”.

الكلمات الدلالية:
الشباب العمل مستشار تربوي مقتبل العمر

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