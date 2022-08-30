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لتعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد.. إقامة دورة «القاعدة المدنية» بالمسجد النبوي
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ثقافية

لتعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد.. إقامة دورة «القاعدة المدنية» بالمسجد النبوي

لتعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد.. إقامة دورة «القاعدة المدنية» بالمسجد النبوي
٠١:٥٦:٢٥ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت إدارة حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف عن إقامة دورة “القاعدة المدنية” لتعليم القراءة للمبتدئين عن بعد.

مميزات الدورة:

ـ إجازة من المؤلف الشيخ د. عبد المحسن القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف)
ـ شهادة حضور دورة

من مزايا القاعدة المدنية:

ـ القدرة على القراءة خلال ثلاثة أشهر.
ـ شاملة لقواعد القراءة.
ـ اليسر والسهولة في تعلم القراءة.
ـ التدرج في تعلم القراءة.
ـ أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية.
ـ سهولة الأمثلة ووضوحها.
ـ المنهج المقرر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ميعاد الدورة ومدتها:

8 ـ 10 صفر 1444 من الهجرة النبوية الشريفة
ثلاثة أيام

وقت الدورة:

9.00 مساء (ساعتين يوميا)

للتسجيل:

http://qm.edu.sa/

 

الكلمات الدلالية:
القاعدة المدنية المدينة المنورة المسجد النبوي تعليم القراءة عبد المحسن القاسم

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