لتعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد.. إقامة دورة «القاعدة المدنية» بالمسجد النبوي
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت إدارة حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف عن إقامة دورة “القاعدة المدنية” لتعليم القراءة للمبتدئين عن بعد.
مميزات الدورة:
ـ إجازة من المؤلف الشيخ د. عبد المحسن القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف)
ـ شهادة حضور دورة
من مزايا القاعدة المدنية:
ـ القدرة على القراءة خلال ثلاثة أشهر.
ـ شاملة لقواعد القراءة.
ـ اليسر والسهولة في تعلم القراءة.
ـ التدرج في تعلم القراءة.
ـ أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية.
ـ سهولة الأمثلة ووضوحها.
ـ المنهج المقرر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ميعاد الدورة ومدتها:
8 ـ 10 صفر 1444 من الهجرة النبوية الشريفة
ثلاثة أيام
وقت الدورة:
9.00 مساء (ساعتين يوميا)
للتسجيل:
إدارة حلقات القرآن الكريم بـ #المسجد_النبوي تعلن عن إقامة دورة "القاعدة المدنية " تعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد. pic.twitter.com/7o1quC8X1z
— أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) August 30, 2022