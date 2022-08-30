لتعليم القراءة للمبتدئين عن بُعد.. إقامة دورة «القاعدة المدنية» بالمسجد النبوي

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أعلنت إدارة حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف عن إقامة دورة “القاعدة المدنية” لتعليم القراءة للمبتدئين عن بعد.

مميزات الدورة:

ـ إجازة من المؤلف الشيخ د. عبد المحسن القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف)

ـ شهادة حضور دورة

من مزايا القاعدة المدنية:

ـ القدرة على القراءة خلال ثلاثة أشهر.

ـ شاملة لقواعد القراءة.

ـ اليسر والسهولة في تعلم القراءة.

ـ التدرج في تعلم القراءة.

ـ أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية.

ـ سهولة الأمثلة ووضوحها.

ـ المنهج المقرر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ميعاد الدورة ومدتها:

8 ـ 10 صفر 1444 من الهجرة النبوية الشريفة

ثلاثة أيام

وقت الدورة:

9.00 مساء (ساعتين يوميا)

للتسجيل:

http://qm.edu.sa/