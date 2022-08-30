مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 4 صفر 1444 هجرية، الموافق 31 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:27 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 4 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:47

المدينة – 4:43

الرياض – 4:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:39

المدينة – 6:42

الرياض – 6:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:09

المدينة – 8:12

الرياض – 7:43