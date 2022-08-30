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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
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محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
٠٢:٣٧:١٩ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 4 صفر 1444 هجرية، الموافق 31 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:27 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 4 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:47

المدينة – 4:43

الرياض – 4:15

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:39

المدينة – 6:42

الرياض – 6:13

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:09

المدينة –  8:12

الرياض – 7:43

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