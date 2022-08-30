مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 4 صفر 1444 هجرية، الموافق 31 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:27 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 4 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:47
المدينة – 4:43
الرياض – 4:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:39
المدينة – 6:42
الرياض – 6:13
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:09
المدينة – 8:12
الرياض – 7:43