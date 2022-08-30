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مفاجأة.. نسخة آيفون الجديدة متصلة بالأقمار الصناعية مباشرة
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تقنية

مفاجأة.. نسخة آيفون الجديدة متصلة بالأقمار الصناعية مباشرة

مفاجأة.. نسخة آيفون الجديدة متصلة بالأقمار الصناعية مباشرة
٠١:١٧:٢٧ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

مفاجأة من العيار الثقيل ستكشف عنها  شركة آبل في مؤتمرها القادم ، حول نسخة الآيفون الجديدة والتي ستكون بميزة فريدة تمكّن الشخص إذا ضاع في الصحاري أو البحار أو الجبال من الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة دون الحاجة لإشارة أبراج الاتصالات وهو ما سيحول الآيفون إلى أقوى جهاز اتصالات في العالم.

ويقال إن نسخة آيفون الجديدة ستتميز بشريحة كوالكوم إكس 60 الأساسية المخصصة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وهذا يعني أن عملاء مشغل الشبكة يمكنهم استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة على هاتف آيفون مباشرة من خلال مشغل الشبكة الخاص بهم دون الحاجة إلى عقود أو مدفوعات إضافية.

وتنتظر شركات الهواتف الذكية الأخرى حاليا لاعتماد شريحة النطاق الأساسي X65 اللازمة لتنفيذ وظائف الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتعد شركة ستارلينك التابعة لـ SpaceX، ممول لاتصال الإنترنت LEO، ولكن يُقال إن مزود خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية LEO الذي “من المرجح أن يتعاون مع أبل من حيث التكنولوجيا وتغطية الخدمة” هي شركة غلوبال ستار.

الكلمات الدلالية:
SpaceX الأقمار الصناعية مؤتمر آبل مفاجأة نسخة آيفون الجديدة

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