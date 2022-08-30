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«إيرباص» تعلن توفّر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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فرص

«إيرباص» تعلن توفّر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«إيرباص» تعلن توفّر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٢٥:٤٣ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة إيرباص للدفاع والفضاء السعودية المحدودة (Airbus)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مراقب مشروع.

 المهام:

ضمان الالتزام بالعمليات وتسليم التقارير ذات الصلة في الوقت المحدد.

ضمان المتابعة المناسبة لجميع التكاليف المتعلقة بالمشروع إلى جانب التواصل الشفاف تجاه أصحاب المصلحة المعنيين.

مسؤول عن إنشاء وتعديل تخطيط SAP في دورة حياة المشروع.

المشاركة في عملية إدارة المخاطر والفرص في Airbus بما يتماشى مع المعايير.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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ايرباص فرص عمل وزارة الدفاع وظائف شاغرة

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