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اعتبارا من الخميس القادم.. حرمان فرنسا من الغاز الروسي
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اقتصادية

اعتبارا من الخميس القادم.. حرمان فرنسا من الغاز الروسي

اعتبارا من الخميس القادم.. حرمان فرنسا من الغاز الروسي
١٢:١٨:١٠ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اعتبارا من الخميس القادم؛ ستتوقف إمدادات الغاز الروسي عن مجموعة “إنجي” الفرنسية.

وعللت مجموعة غازبروم الروسية، تعليق شحناتها بالكامل من الغاز لمجموعة “إنجي” الفرنسية بسبب عدم سداد الأخيرة لكامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان نشرته على حسابها في تلجرام: إن “غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من الأول من سبتمبر 2022 إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد وقع نهاية مارس، أوضحت غازبروم أنه “يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لمشتر أجنبي إذا لم يسدد الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد”.

الكلمات الدلالية:
الغاز الروسي شخنات الغاز غازبورم الروسية غزو أوكرانيا

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