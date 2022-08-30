عن عمر 92 عاما.. وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس لـ «الاتحاد السوفيتي»

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أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية عن وفاة ميخائيل جورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق.

ولد جورباتشوف في كراي ستافروبول لعائلة روسية – أوكرانية قروية، وفي مراهقته عمل مشغلاً لآلة الحصاد في الزراعة الجماعية.

تخرج من جامعة موسكو الحكومية في عام 1955 بشهادة بكالوريوس في القانون. بينما كان في الجامعة انضم للحزب الشيوعي ومن بعدها أصبح فعالاً فيه.

في 1970 تم تعيينه سكرتير لأول حزب لأقليم ستافروبول، عين أول سكرتير للمجلس السوفيتي الأعلى في 1974؛ وعين عضواً في المكتب السياسي في عام 1979.

في خلال 3 سنوات بعد موت الرئيس ليونيد بريجنيف تبعتها فترة وجيزة من ترتيب المناصب، رشح المكتب السياسي غورباتشوف ليتولى منصب الأمين العام للمجلس السوفيتي في عام 1985.