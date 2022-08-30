بالفيديو.. مطاردة لمدة 4 ساعات تنتهي بهروب زوارق الحرس الثوري أمام السفن الأمريكية

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كشفت البحرية الأمريكية تفاصيل جديدة، عن محاولة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني، السيطرة على سفينة مسيرة استكشافية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج.

ونشرت البحرية الأمريكية، فيديو يوثق مشاهد من الملية، مشيرة إلى أن الزوراق الإيرانية ظلت 4 ساعات تعترض السفينة وقام زورق بمحاولة سحبها، لكن تدخلت سفينة وطائرة أمريكيتين، فما كان من الزوارق الإيرانية إلا الانسحاب والهرب.

وقالت البحرية الأمريكية، في تعليق لها على الحادثة، إن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة.

وفي يونيو الماضي، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن 3 زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مياه الخليج وهي تتحرك “بسرعات عالية خطيرة”؛ مؤكدة أن هذا الحادث استمر حوالي الساعة.