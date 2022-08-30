الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
يحفظونه عن ظهر قلب.. تلاوة مدهشة للقرآن الكريم بلغة الإشارة
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الفيديو

يحفظونه عن ظهر قلب.. تلاوة مدهشة للقرآن الكريم بلغة الإشارة

يحفظونه عن ظهر قلب.. تلاوة مدهشة للقرآن الكريم بلغة الإشارة
١١:٥٧:٤٤ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في أجمل فيديو صامت سوف تراه؛ ستدهش بطريقة ترتيل القرآن الكريم عبر حركات الأصابع والشفاه وأحاسيس القلوب، فالفيديو صامت لكن صمته أقوى من صوت الرعود.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم الطلاب من الصم والبكم، بتلاوة آيات القرآن وحفظه غيبا عن ظهر قلب في مدرسة في إندونيسيا مخصصة لتعليم القرآن الكريم للصم والبكم.

ويظهر في الفيديو كيف احترف الطلاب والطالبات لغة الإشارة التي علمها لهم أستاذهم عن طريق الأحرف العربية، حيث يمكنهم قراءته وفهمه وحفظه عن ظهر قلب بلغته العربية التي نزل بها.

أحد الطلاب الصغار بحسب الفيديو، يريد أن يصبح مدرسا في المستقبل، ليعلم الناس القرآن الكريم ليعم الخير والفضل على الناس.

الفكرة ابتكرها وبدأها مدرس إندونيسي بمنزله قبل 13 عاما حين اكتشف أن كثيرين من الصم والبكم لا يملكون مالا للالتحاق بمدارس مختصة بإعاقتهم ما حرمهم من تعلم أساسيات الدين الإسلامي.

ومن هنا جاءته الفكرة فبدأ بمنزله ثم تحول الأمر مع متبرعين وخيرين إلى مدرسة مجانية تضم 100 طالب وطالبة.

 

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم بالشفاه والأحاسيس ترتيل القرآن لغة الإشارة

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