وظائف شاغرة بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن فتح التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتشغيلية والفنية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

أن يكون سعودي الجنسية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

توفر المهارات والمؤهلات والخبرات المناسبة لكل مجال.

لا يقل عمر المرشح عن (18) عامة هجرية ، ولا يتجاوز (60) عاماً هجرية.

المسميات الوظيفية:

أخصائي تطوير أعمال.

أخصائي التزام.

أخصائي إدارة مخاطر.

مراجع داخلي.

مدير إدارة الموارد البشرية.

أخصائي سلاسل إمداد.

فني عقود.

أخصائي تقنية المعلومات.

مدير إدارة العلاقات العامة.

أخصائي شبكات تواصل اجتماعي.

أخصائي تطوير منتجات.

أخصائي علاقات مجتمعية.

أخصائي تطوير أعمال (Eco-Tourism).

أخصائي شراكات تجارية (Eco-Tourism).

مهندس مشروع.

مهندس تصميم.

مدير إدارة التشغيل.

أخصائي إدارة مرافق.

أخصائي نباتات.

أخصائي ثقافة وتراث.

أخصائي حماية بيئية.

أخصائي خدمات بيئية.

مطور وجهات سياحية.

أخصائي سياحة بيئية.

مدير ادارة الرقابة البيئية.

أخصائي عمليات.

مراقبين بيئيين.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).