الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
حظر تطبيق Truth Social من Google Play .. تعرف على السبب؟
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تقنية

حظر تطبيق Truth Social من Google Play .. تعرف على السبب؟

حظر تطبيق Truth Social من Google Play .. تعرف على السبب؟
١١:٤٩:١٠ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

يمنع تطبيق “جوجل بلاي”، ظهور تطبيق ” “Truth Social، الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أوضح متحدث باسم “جوجل” أن ذلك بسبب مخاوف عدم الاعتدال في المحتوى.

وأوضح أن “جوجل” لم يمنح الموافقة على نشر التطبيق على أجهزة “أندرويد”.

وردا على إعلان الرئيس التنفيذي لـTruth Social، ديفين نيونز، أن إصدار “أندرويد” من التطبيق جاهز وينتظر موافقة “جوجل”، قال المتحدث باسم الشركة في بيان إن النظام الأساسي يفتقر إلى الإشراف “الفعال” على المحتوى اللازم للوفاء بشروط خدمة متجر تطبيقات Google Play.

وأوضح أنه “في 19 أغسطس، أخطرنا Truth Social بالعديد من الانتهاكات للسياسات القياسية في تطبيقهم الحالي وأكدنا أن وجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو شرط من شروط الخدمة الخاصة بنا لأي تطبيق ليتم نشره على Google Play”.

وبيّن أنه “على وجه الخصوص، تشعر “جوجل” بالقلق إزاء انتهاكات سياساتها التي تحظر المحتوى الذي يتضمن تهديدات جسدية وتحريض على العنف”.

الكلمات الدلالية:
اندرويد ترامب ثرو بوش جوجل بلاي

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