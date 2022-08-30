تصريح مثير لـ«ميقاتي» عن منصب رئيس الجمهورية في لبنان

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أنه يتم حاليا البحث حول إجراء تعديل حكومي، معتبرا أن الأهم الآن انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية مساء اليوم، إنه مُصرّ على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن “العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون”.

وتابع ميقاتي: “الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية”، مبينا أن عون فاتحه بـ”طلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيرا عبر إضافة وزراء دولة”.

وأضاف: “هذا الأمر لم أتحمس له من منطلق أنه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار نحن في غنى عنها. لذلك، عاد البحث إلى إجراء تعديل وزاري”.