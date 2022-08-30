مركز الملك عبدالله للدراسات للبحوث البترولية يعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1 ـ محلل / مساعد (استشاري)

2 ـ مدير / مدير (استشاري)

وظائف أخري متاحة:

ـ خبير التحليل والبحث

ـ قائد – النقل والبنية التحتية الحضرية (GIS)

ـ زميل أول سوق البتروكيماويات

ـ الزميل الأول – حقوق الملكية في النفط والغاز والتجارة

ـ مساعد أول (أسواق الكربون)

ـ الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون)

ـ زميل أول 2 (المناخ والاستدامة)

ـ مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات

ـ مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري)

ـ إداري – النقل والبنية التحتية الحضرية

ـ زميل ، النقل والبنية التحتية الحضرية

ـ وغيرها

طريقة التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).