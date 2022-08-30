مركز الملك عبدالله للدراسات للبحوث البترولية يعلن عن توفر وظائف شاغرة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1 ـ محلل / مساعد (استشاري)
2 ـ مدير / مدير (استشاري)
وظائف أخري متاحة:
ـ خبير التحليل والبحث
ـ قائد – النقل والبنية التحتية الحضرية (GIS)
ـ زميل أول سوق البتروكيماويات
ـ الزميل الأول – حقوق الملكية في النفط والغاز والتجارة
ـ مساعد أول (أسواق الكربون)
ـ الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون)
ـ زميل أول 2 (المناخ والاستدامة)
ـ مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات
ـ مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري)
ـ إداري – النقل والبنية التحتية الحضرية
ـ زميل ، النقل والبنية التحتية الحضرية
ـ وغيرها
طريقة التقديم:
ـ للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).