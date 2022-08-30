الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مركز الملك عبدالله للدراسات للبحوث البترولية يعلن عن توفر وظائف شاغرة
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فرص

مركز الملك عبدالله للدراسات للبحوث البترولية يعلن عن توفر وظائف شاغرة

مركز الملك عبدالله للدراسات للبحوث البترولية يعلن عن توفر وظائف شاغرة
١٠:١٦:٢٣ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1 ـ محلل / مساعد (استشاري)
2 ـ مدير / مدير (استشاري)

وظائف أخري متاحة:

ـ خبير التحليل والبحث
ـ قائد – النقل والبنية التحتية الحضرية (GIS)
ـ زميل أول سوق البتروكيماويات
ـ الزميل الأول – حقوق الملكية في النفط والغاز والتجارة
ـ مساعد أول (أسواق الكربون)
ـ الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون)
ـ زميل أول 2 (المناخ والاستدامة)
ـ مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات
ـ مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري)
ـ إداري – النقل والبنية التحتية الحضرية
ـ زميل ، النقل والبنية التحتية الحضرية
ـ وغيرها

طريقة التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
البحوث البترولية فرص كابسارك مركز الملك عبدالله وظائف شاغرة

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