نصائح مهمة للحفاظ على الوجبات الغذائية للطلاب في المدارس (فيديو)

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وجه مختص بالتغذية، نصائح مهمة للحفاظ على الأطعمة المدرسية والحفاظ على صحة الأطفال.

وقال وفقا لـ”الإخبارية”، إنه يجب تفريغ أكياس الطعام من الهواء، وكذلك يجب تحضير الطعام في المنزل.

وأكد أهمية انتقاء حافظة الطعام الجيدة التي تحفظ الحرارة والبرودة، ويفضل أن تكون الحافظة بعيدة عن الحقيبة المدرسية، حتى لا تتعرض للتلف من ضغط الكتب.

وشدد على أهمية تناول الماء بانتظام للوقاية من الجفاف لاسيما في فصل الصيف.

وتابع أنه يجب إبعاد حافظة الطعام عن الحقيبة المدرسية ساعتين كحد أقصى لحفظ الوجبة الغذائية