« أُعجوبة العصر بجازان».. يحفظ القرآن بقراءاته العشر وكتب الحديث الستة وصنف 100 كتاب

تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف على أُعجوبة العصر الدكتور جبران سحّاري من جبال سحاري بجازان.

ويظهر في الفيديو الدكتور جبران وهو في الثلاثين من عمره، وهو حافظ للقرآن بالقراءات العشر ويحفظ كتب الحديث الستة، ويحفظ أربعين بيتا من الشعر، وقد ألف 100 كتاب، ومعه دكتوراه في الفقه، كما يحمل شهادة دكتوراه في اللغة العربية.

وفي الثلاثينات من عمره، الشيخ الدكتور جبران سحاري، ابن جبال سحاري بجازان، ألف كتابا عن الأحاديث المكذوبة التي تأتي على تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق الواتسآب وتقول لك “أرسلها لعشرة وإلا سيحدث لك كذا وكذا..”.

لا يتحدث الدكتور جبران إلا باللغة العربية الفصحى فقط، ومن بعض كتبه التي ألفها كتاب “قطع ريب المرتاب لبيان البدع والمخالفات والأخطاء المنتشرة على واتساب”.