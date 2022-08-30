أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

برئاسة خادم الحرمين.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا :

المملكة تتقدم بطلب رسمي إلى لبنان لتسليم الإرهابي علي هاشم (فيديو)

استقبل معالي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة ببيروت اليوم.. المزيد هنا :

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تأخير الرد على الاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع في حال تأخير الرد على الاعتراض بشأن نتائج الأهلية، الذي يقدم أي من المستفيدين.. المزيد هنا :

بعد قرار مجلس الوزراء .. تعرف على المعادن والرواسب والخامات التي يعاقب عليها القانون

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعديل نظام الاستثمار التعديني؛.. المزيد هنا :

البحرية الأمريكية: إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة بالخليج.. تصرفات صارخة

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج العربي.. المزيد هنا :

في خطابه للشعب.. الرئيس العراقي : «يجب الاعتراف بأن المنظومة السياسية عاجزة»

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية مؤلمة بشكل كبير.. المزيد هنا :

الحج والعمرة تطلق برنامج «عمرة ميسرة من أي مكان في العالم»

أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامجا خاصا لمن يخطّط لأداء العمرة في أي مكان بالعالم، مؤكدة أن الأمر كله إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.. المزيد هنا :

الصدر: أعتذر من الشعب العراقي وأبرأ من التيار إذا لم ينسحب من الاعتصام

عقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في النجف، اليوم، مؤتمرًا، قدم فيه اعتذارًا إلى الشعب العراقي، وقال: للمزيد اضغط هنا :

أمامك مهلة 9 أيام .. 25 ألف ريال عقوبة هذه المخالفة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المهلة التي وُضِعت في نظام المياه للاستفادة من إعفاء الغرامة على أصحاب الآبار غير المرخصة،.. المزيد هنا :

420 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة.. المسميات ورابط التقديم

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات.. المزيد هنا :