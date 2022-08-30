«طفل برتبة رجل».. ماذا فعل بعدما لبّى أمير الباحة طلب مقابلته؟ (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أصبح الطفل الذي لبى صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، رغبته التي أعلن عنها بمقابلة سموه والتقاط صورة معه، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبل أمير الباحة، الطفل في مكتبه، مرحباً بالطفل بأبوّة حانية، كما استمع لقصيدة منه.

وأعرب الطفل عن سعادته الغامرة بلقاء أمير الباحة، رغم مشاغله، وتحقيق رغبته.

وأثناء اللقاء طلب الطفل من سمو الأمير أن يرسل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله-.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفصاحة الطفل وجرأته بعدما ألقى قصيدة وطنية أمام أمير الباحة، وتحدث بطريقة مميزة رغم صغر سنه، ووصفه البعض بأنه “طفل برتبة رجل”.