غرامة 5 ملايين ريال والسجن 5 سنوات.. النيابة تحدد عقوبة تزوير التعاملات الإلكترونية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة بأن المصالح المحمية تقرر مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ونشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” انفجرافا أوضحت فيه أنه يحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

وحدد النيابة العامة العقوبات في هذا الشأن بالتالي:

ـ غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.

ـ نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.

ـ مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.