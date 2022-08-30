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رغم الذهاب للمدارس.. ماذا تعرف عن فقر التعلم وكيف نحمي أبناءنا منه؟
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رغم الذهاب للمدارس.. ماذا تعرف عن فقر التعلم وكيف نحمي أبناءنا منه؟

رغم الذهاب للمدارس.. ماذا تعرف عن فقر التعلم وكيف نحمي أبناءنا منه؟
٠٩:٣٣:٠٣ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الآباء والأمهات، من خطورة فقر التعلم، كما وجهت نصائح مهمة لأولياء الأمور لعلاج هذه المشكلة لدى الأطفال.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه مع نهاية الصف الثالث الابتدائي؛ “يجب أن يكون ابنك أو ابنتك قادرًا على قراءة وفهم نـص قصيـر بحدود 80 كلمة”.

وأضافت الهيئة “إن لم يستطع الطفل ذلك ذلك فهو يعاني من فقر التعلم، مما سيؤثر على اكتسابه المهارات في جميع المواد الدراسية”.

وأشارت تقويم التعليم إلى أنه يمكن حماية الطفل من فقر التعلم من خلال التالي:

– زيارة المكتبات العامة

– الاستفادة من الأنشطة التي تقدمها

– تهيئة المنزل بالكتب المناسبة والمكان الجيد للقراءة والاطلاع.

– قراءة الأطفال للقصص ومناقشتهم فيها.

الكلمات الدلالية:
التعليم القراءة فقر التعلم هيئة تقويم التعليم

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