الصدر يعزي عوائل القتلى ويتمنى شفاء الجرحى.. ويتبرأ من كل من حمل سلاحا في وجه أخيه

تواصل ـ فريق التحرير:

قدم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، عزاءه للشعب العراقي فيما فقد من قتلى، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف الصدر عبر تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ وذلك تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: “رحم الله قتلى الثورة السلمية، فإني بعد أن أعزي نفسي بهم، فإني أسأل الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى”.

وطالب الصدر جهات الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوق القتلى والمصابين غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم.

وأردف الصدر بقوله: “وأسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثرون من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا”.