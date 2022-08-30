الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
كيف تتعامل مع تسرب الغاز وتسيطر عليه بسلام؟.. 4 خطوات ناجزة
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محليات

كيف تتعامل مع تسرب الغاز وتسيطر عليه بسلام؟.. 4 خطوات ناجزة

كيف تتعامل مع تسرب الغاز وتسيطر عليه بسلام؟.. 4 خطوات ناجزة
٠٨:٥٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

يتعرض البعض لحوادث تسرب غاز في منزله، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إذا لم يحسن التصرف السليم مع التسرب.

من جانبها كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن التصرّف السليم عند تسرب الغاز، في 4 خطوات، كالتالي:

1-  عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.

2- إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3- قفل صمام الغاز بإحكام.

4- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

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الدفاع المدني السعوديه تسرب الغاز حرائق

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