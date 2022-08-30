كيف تتعامل مع تسرب الغاز وتسيطر عليه بسلام؟.. 4 خطوات ناجزة

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يتعرض البعض لحوادث تسرب غاز في منزله، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إذا لم يحسن التصرف السليم مع التسرب.

من جانبها كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن التصرّف السليم عند تسرب الغاز، في 4 خطوات، كالتالي:

1- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.

2- إخراج جميع الأشخاص من المكان.

3- قفل صمام الغاز بإحكام.

4- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.