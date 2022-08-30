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في خطابه للشعب.. الرئيس العراقي : «يجب الاعتراف بأن المنظومة السياسية عاجزة»
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في خطابه للشعب.. الرئيس العراقي : «يجب الاعتراف بأن المنظومة السياسية عاجزة»

في خطابه للشعب.. الرئيس العراقي : «يجب الاعتراف بأن المنظومة السياسية عاجزة»
٠٨:٢٦:١٩ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية مؤلمة بشكل كبير.

وقال في خطاب له للشعب العراقي مساء اليوم، “علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية عاجزة، ولا يمكن تفادي الأزمات بالتصريحات فقط، وموقف الصدر لوقف العنف كان شجاعا ومسؤولا”.

وتابع : قوى الأمن تعاملت بحكمة مع أحداث العنف، مؤكدا أن انتهاء أحداث العنف أمر ضروري لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية، مضيفا أن ما يحدث هو نتيجة أزمة سياسية مستحكمة.

وأضاف أن الأزمة ستتفاقم إذا استمر الوضع السياسي بدون إصلاح، والبلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم، مضيفا أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق تطلعات العراقيين.

وأشار إلى أن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات، فعلت ذلك كعقاب للأداء السياسي.

وأكد برهم صالح أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا ولا يجب استمراره، ويجب فرض هيبة الدولة والحفاظ على استقلالية البلاد، مضيفا أن استمرار الوضع الراهن يمكن الفساد بصورة أكبر.

وقال إن المحاصصة السياسية تمثل عقبة وإشكالا أمام الحكم الرشيد، ويجب حل الخلافات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية ببغداد.

الكلمات الدلالية:
الرئيس العراقي العراق برهم صالح بغداد

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