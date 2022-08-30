420 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاضر (فيزياء) – مدرس فيزياء

مقيم الجراحة العامة / طبيب مقيم عامة، جراحة عامة

ممرضه قانونية 3 / ممرض موظف 3

ناسخ طبي _ مترجم طبي

ممرض قانوني 2 عناية مركزة _ SN2 ICU

ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية

ممرض قانوني 2 الطوارئ _ SN2-ACCIDENT AND EMERGENCY

ممرض قانوني 2 أطفال حديثي الولادة _SN-2 SCBU

ممرض قانوني 2 تنويم النساء _SN 2 FAMEL WARD

ممرض قانوني 1_ SN 1

ممرض قانوني 1 الأطفال _ ممرض 1. طب الأطفال

فني سحب دم _PHELBOTOMIST

فني ترميز طبي _ فني ترميز طبي

طبيب مقيم باطنية _ كبير مسؤولي البيت في الطب العام

سكرتارية طبية _ سكرتارية طبية

أخصائي أشعة _ أخصائي أشعة

ECHO- فني

رئيسة ممرضة / رئيسة تمريض

قابلة

وغيرها

مسئولة تمريض / Charge Nurse

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).