420 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة.. المسميات ورابط التقديم
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
محاضر (فيزياء) – مدرس فيزياء
مقيم الجراحة العامة / طبيب مقيم عامة، جراحة عامة
ممرضه قانونية 3 / ممرض موظف 3
ناسخ طبي _ مترجم طبي
ممرض قانوني 2 عناية مركزة _ SN2 ICU
ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية
ممرض قانوني 2 الطوارئ _ SN2-ACCIDENT AND EMERGENCY
ممرض قانوني 2 أطفال حديثي الولادة _SN-2 SCBU
ممرض قانوني 2 تنويم النساء _SN 2 FAMEL WARD
ممرض قانوني 1_ SN 1
ممرض قانوني 1 الأطفال _ ممرض 1. طب الأطفال
فني سحب دم _PHELBOTOMIST
فني ترميز طبي _ فني ترميز طبي
طبيب مقيم باطنية _ كبير مسؤولي البيت في الطب العام
سكرتارية طبية _ سكرتارية طبية
أخصائي أشعة _ أخصائي أشعة
ECHO- فني
رئيسة ممرضة / رئيسة تمريض
قابلة
وغيرها
مسئولة تمريض / Charge Nurse
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).