الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عدد من أحياء منطقة مكة المكرمة
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محليات

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عدد من أحياء منطقة مكة المكرمة

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عدد من أحياء منطقة مكة المكرمة
٠٨:٣٢:٤١ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت تقلبات جوية على أحياء من منطقة مكة المكرمة.

وأظهر أحد المقاطع، هطول أمطار غزيرة، على أحياء النباع شرق هدى الشام بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

بينما وثق مقطع آخر، تساقط كثيف لحبات البرد على حرة البرزة شمال مكة المكرمة، مصحوبة بهطول زخات من المطر.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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أمطار امطار برد تساقط البرد مكة المكرمة منطقة مكة

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