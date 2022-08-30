الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الحج والعمرة تطلق برنامج «عمرة ميسرة من أي مكان في العالم»
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الحج والعمرة تطلق برنامج «عمرة ميسرة من أي مكان في العالم»

الحج والعمرة تطلق برنامج «عمرة ميسرة من أي مكان في العالم»
٠٨:٤٠:٠٦ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامجا خاصا لمن يخطّط لأداء العمرة في أي مكان بالعالم، مؤكدة أن الأمر كله إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ انفوجرافا أوضحت فيه خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الميسرة من أي مكان في العالم، وذلك عبر الخطوات التالية:

1 ـ عبر محرك الحجز المركزي “مقام”
maqam.gds.haj.gov.sa

ستجد عدة شركات معتمدة ـــ كما ستجد أسعار منافسة

2 ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة وطباعتها عبر منصة التأشيرات

visa.mofa.gov.sa

3 ـ إصدار التأشيرة مباشرة في مدة قد تصل إلى أقل من 24 ساعة

كما وضعت الوزارة تليفونا وبريدا إلكترونيا لمن أراد الاستفسار فضلا عن حساب العناية بالمستفيدين “تويتر”

ـ للاستفسار: 00966920002814
ـ البريد الإلكتروني: Eumrah@haj.gov.sa
ـ حساب العناية بالمستفدين “تويتر” @MOHU_Car

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أسعار منافسة الحج والعمرة طلب التأشيرة عمرة ميسرة منصة تأشيرات

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