فيديو مشاجرة عنيفة بين 6 مواطنين.. وشرطة الرياض تطيح بهم خلال ساعات

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على (6) أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام.

وحسب بيان للأمن العام عبر حسابه على “تويتر”، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض.

وأوضح الأمن العام، في بيانه، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يوثق مشاجرة عنيفة بين 6 أشخاص، في مكان عام مطالبين رجال الأمن بسرعة ضبطهم.