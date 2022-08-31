لضبط التركيبة السكانية بالكويت .. 7 مخالفات تؤدي للإبعاد الفوري للوافدين

تواصل- فريق التحرير:

حددت دولة الكويت، 7 مخالفات تؤدي إلى إبعاد فوري للوافدين الذين يقدمون على ارتكاب إحداهم، وذلك في إطار الخطوات الحكومية المبذولة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد.

وأعلنت الكويت عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة وضبط تجاوزاتهم، حيث باتت 7 تجاوزات قد يرتكبها الوافدون بابا يقود مباشرة إلى إبعادهم عن البلاد، حسب صحيفة القبس.

ورصدت الصحيفة 7 مخالفات تقود الوافدين للترحيل الفوي، وهي:

1- الصيد في جون الكويت

2- إلقاء مخلفات في الأماكن غير المخصصة

3- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة

4- مخالفات مرورية جسيمة لسائقي الأجرة

5 – أعمال منافية للآداب العامة

6- العمل في غير مركز إذن العمل

7- عدم تجديد الإقامة السنوية