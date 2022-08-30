بعد قرار مجلس الوزراء .. تعرف على المعادن والرواسب والخامات التي يعاقب عليها القانون

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أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعديل نظام الاستثمار التعديني؛ حيث تضمنت المادة المضافة معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن.

وأكدت المادة المضافة، على معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني والخاصة بـ”فئات المعادن” ما يلي: “​تصنف المعادن إلى: الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) وفق القائمة المحددة في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وللوزارة -متى ما رأت داعياً لذلك- تعديل تصنيف قائمة المعادن، أو إضافة أي معادن مؤهلة لأن تكون ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) على أن تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة، وذلك من خلال نشر إشعار بالمنصة الخاصة بنشر اللوائح.

وتشمل المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني والخاصة بـ”ملكية المعادن”، بالتفصيل ما يلي:

(1) وفقًا للمادة (الثانية) من النظام جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة هي ملكاً حصرياً للدولة.

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