الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بيئة مكة المكرمة تردم 3 آبار مكشوفة في محافظة الجموم
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بيئة مكة المكرمة تردم 3 آبار مكشوفة في محافظة الجموم

بيئة مكة المكرمة تردم 3 آبار مكشوفة في محافظة الجموم
٠٧:٣٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بمكتب الجموم بمشاركة الجهات المختصة اليوم أعمال ردم 3 آبار مكشوفة بمحافظة الجموم؛ لما تشكله من خطر على المارة والحيوانات وفق الإجراءات المتبعة في “نظام الآبار”, وتقع قريبة من النطاق السكني، وذلك إثر بلاغ أحد المواطنين.

وأوضح الفرع أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للإبلاغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، او عن طريق غرفة العمليات “911” أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
يُذكر أن مكتب الوزارة بمحافظة الجموم ردم الآبار، وهي: (بئر يدوية بعمق 50م، وقطر 12 بوصة، وبئر ارتوازية بعمق حوالي 35م، وبئر يدوية بعمق 25 متراً، وقطر 4م) وفق الإجراءات المتبعة في “نظام الآبار المكشوفة”، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني، وإمارة المنطقة “المحافظة”، والبلدية).

ودعا المكتب أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في 19 صفر 1444هـ، حيث يهدف مكتب الوزارة بمحافظة الجموم إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالمدة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الآبار المرخصة، وتجنب الغرامة.

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