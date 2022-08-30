البحرية الأمريكية: إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة بالخليج.. تصرفات صارخة

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أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج العربي.

وقالت البحرية الأمريكية، في تعليق لها على الحادثة، إن تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني كانت صارخة وغير مبررة، وفقا لـ”العربية”.

وفي يونيو الماضي، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن 3 زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مياه الخليج وهي تتحرك “بسرعات عالية خطيرة”؛ مؤكدة أن هذا الحادث استمر حوالي الساعة.

وذكرت الصحيفة أن سفينة الدورية “USS Sirocco” الأمريكية كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة “USNS Choctaw County”، تعبر المياه الدولية للخليج عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما.

بعدها قامت الزوارق بتغيير مسار حركتها فقط عندما أصدرت سفينة الدورية الأمريكية تحذيرًا صوتيا، وخلال ذلك اقتربت الزوارق من سفينة النقل لمسافة 46 مترا تقريبا، وبعد ذلك أطلق الأمريكيون قذيفة تحذير ضوئية.

وحينها قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف بوتشينو، إن تصرفات الجانب الإيراني “لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر”، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى اشتباك عسكري.