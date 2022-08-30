الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شركة «لوسيد موتورز» تعلن عن توافر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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فرص

شركة «لوسيد موتورز» تعلن عن توافر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شركة «لوسيد موتورز» تعلن عن توافر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٧:٣٧:٤٤ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة لوسيد موتورز Lucid Motors، “مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة” عن توفّر وظائف شاغرة (متعددة)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مهندس نظام
ـ مهندس الشبكة
ـ محاسب أول

عن الشركة:

لوسِد موتورز (Lucid Motors) هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 62% في أسهمها، تأسست الشركة في عام 2007 وهي المنافس الأميركي لـ TESLA.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)

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