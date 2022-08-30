شركة «لوسيد موتورز» تعلن عن توافر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت شركة لوسيد موتورز Lucid Motors، “مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة” عن توفّر وظائف شاغرة (متعددة)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مهندس نظام

ـ مهندس الشبكة

ـ محاسب أول

عن الشركة:

لوسِد موتورز (Lucid Motors) هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 62% في أسهمها، تأسست الشركة في عام 2007 وهي المنافس الأميركي لـ TESLA.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)